Macron: Stretnutie s dalajlámom by bolo kontraproduktívne

Francúzsky prezident Emmanuel Macron gestikuluje pred svojím prejavom pred oboma komorami amerického Kongresu 25. apríla 2018 vo Washingtone. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 26. apríla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu odmietol možnosť stretnutia s tibetským duchovným vodcom dalajlámom, tvrdiac, že takýto krok by bez predchádzajúcej konzultácie s Pekingom vyvolals čínskou vládou. Macron to vyhlásil vo Washingtone, kde končí svoju oficiálnu návštevu.Macron však na stretnutí so študentmi Univerzity Georgea Washingtona podotkol, že s týmtoexilovým tibetským lídrom sa stretol v Paríži ešte ako prezidentský kandidát.zdôraznil Macron s tým, že takéto politické gesto by bolo neužitočné.Šéf Elyzejského paláca však podľa stanice France 24 pootvoril dvere pre hlbšie zainteresovanie v danej problematike.uviedol Macron v hlavnom meste Spojených štátov.Prezident na záver diskusie dodal, že vnímaže čínsky prezident Si Ťin-pching by mohol byť prístupný riešeniu danej otázky.zakončil.Peking obviňuje dalajlámu - nositeľa Nobelovej ceny mieru - zo snahy o dosiahnutie nezávislosti Tibetu prostredníctvom. Dalajláma, vlastným menom Tändzin Gjamccho, však tvrdí, že požaduje iba širšiu autonómiu.