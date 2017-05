Macron už nie je šéfom hnutia Vpred!; to sa zmení na Republika vpred

Novozvolený francúzsky prezident Emmanuel Macron sa účastní slávnostnej ceremónie v Paríži pri príležitosti 72. výročia ukončenia druhej svetovej vojny, 8. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 8. mája (TASR) - Predstavitelia hnutia Vpred! (En Marche!), za ktoré kandidoval centrista Emmanuel Macron a uspel v nedeľňajšom druhom kole prezidentských volieb, rozhodli dnes o zmene názvu tohto subjektu, s ktorým pôjdu do júnových parlamentných volieb. Macron sa zároveň vzdal predsedníckeho kresla hnutia, oznámil dnes večer na tlačovej konferencii generálny tajomník hnutia Richard Ferrand.Podľa jeho slov má hnutie v súčasnosti približne 280.000 členov a sympatizantov, 3000 lokálnych straníckych výborov, z ktorých je 400 v zahraničí. Ferrand poďakoval všetkým členom a tisíckam dobrovoľníkov, ktorí pomáhali v predvolebnej kampani a bez účasti ktorých by Macron nedosiahol taký výrazný volebný úspech.Ferrand zdôraznil, že vlani založené politické hnutie prechádza nevyhnutnými zmenami. Pripomenul, že Macron sa stal prezidentom všetkých Francúzov a preto sa dnes vzdal predsedníckeho kresla hnutia Vpred!, pričom vedenie strany za jeho dočasnú šéfku zvolilo Catherine Barbarouxovú.Generálny tajomník zároveň dodal, že hnutie ide do júnových parlamentných volieb s novým názvom "Republika vpred" (La République en marche), pričom ustanovujúci zjazd novej strany by sa mal uskutočniť do 15. júla tohto roku.S odkazom na voľby do Národného zhromaždenia Ferrand uviedol, že kandidáti hnutia budú oznámení pre každý z 577 volebných obvodov v krajine najneskôr do štvrtku (11. mája). Zatiaľ je na straníckej listine iba 14 mien kandidátov pre parlamentní voľby.Ferrand zdôraznil, že mená 577 kandidátov už boli vybrané nominačným výborom strany v súlade s kritériami, ktoré Macron predstavil v januári tohto roku, stále však prebieha "" navrhnutých mien na poslancov Národného zhromaždenia za Republiku vpred.