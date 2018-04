Macron v Kongrese: Irán by nikdy nemal mať jadrové zbrane

Francúzsky prezident Emmanuel Macron gestikuluje pred svojím prejavom pred oboma komorami amerického Kongresu 25. apríla 2018 vo Washingtone. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 25. apríla (TASR) - Irán by nikdy nemal vlastniť jadrové zbrane. Ani teraz, ani o päť rokov, ani o desať rokov. Nikdy. Povedal to v stredu v americkom Kongrese francúzsky prezident Emmanuel Macron.Francúzsky prezident však zároveň dodal, že jeho krajina od existujúcej jadrovej dohody s Iránom z roku 2015 neodstúpi, pretože ju podpísala rovnako ako Spojené štáty, ktoré zároveň vyzval, aby sa namiesto jednostranného vypovedania dohody podieľali na jej prepracovaní.Podľa francúzskeho prezidenta by zúčastnené štáty od existujúcej jadrovej dohody s Iránom nemali odstupovať, kým namiesto nej nedospejú k dohode, ktorá bude lepšia.Historická jadrová dohoda medzi Iránom a šiestimi veľmoci - USA, Ruskom, Čínou, Britániou, Francúzskom a Nemeckom - zaväzuje Teherán, aby výrazne obmedzil svoje jadrové kapacity výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií.Jadrová dohoda je však predmetom stupňujúceho sa tlaku zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v januári varoval, že USA od zmluvy odstúpia, ak sa nestanovia ďalšie obmedzenia pre iránsky jadrový a raketový program.