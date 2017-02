Macron vedcom z USA: Ak nesúhlasite s Trumpom, príďte do Francúzska

Na archívnej snímke Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lyon 5. februára (TASR) - Francúzsky prezidentský kandidát Emmanuel Macron dnes pozval firmy a vedcov pôsobiacich v USA a nesúhlasiacich s politikou nového prezidenta USA Donalda Trumpa, aby z USA presídlili do Francúzska.Macron to vyhlásil dnes v Lyone na predvolebnom zhromaždení za účasti vyše 15.000 ľudí.Vo svojom prejave prisľúbil, že ako prezident bude chrániť jednotlivca a slobodu na tvorbu, výskum a inovácie. Americkým vedcom, vysokoškolským pedagógom i vývojárom vo firmách, ktorí v USA, odkázal, že od mája, ak vyhrá prezidentské voľby, budú mať novú vlasť - Francúzsko.Macronov apel sa týkal najmä v USA pôsobiacich vedcov, ktorí sa venujú výskumu dôsledkov klimatickej zmeny, obnoviteľným energiám či medicíne.Na sociálnych sieťach sa v uplynulých dňoch objavili dohady a obavy, že Trumpova administratíva sa pokúsi na federálnej úrovni obmedziť výskum klimatických zmien a ďalších vedných odborov.Z posledných prieskumov verejnej mienky tak vyplýva, že 39-ročný Macron má šancu dostať sa do druhého kola volieb a poraziť v ňom kandidátku krajnej pravice Marine Le Penovú.Silným stimulom pre Macronovu predvolebnú kampaň sa stal škandál, ktorému čelí kandidát konzervatívcov Francois Fillon kvôli podozreniu, že jeho manželka Penelope bola fiktívnym zamestnancom francúzskeho parlamentu. Macronovi prospelo aj víťazstvo Benoita Hamona v primárkach socialistov.Mesto Lyon sa tento víkend stalo centrom francúzskeho politického diania - okrem Macrona tam totiž svoje veľké mítingy zvolali aj ďalší dvaja kandidáti: Marine Le Penová tam dnes predstavila svoj predvolebný program s vyše 140 tézami a so svojimi voličmi sa tam v nedeľu stretne aj kandidát krajnej ľavice Jean-Luc Mélenchon.V jeho prípade bude zaujímavé využitie nových technológií: Mélenchon bude totiž fyzicky so svojimi voličmi v Lyone, ale prostredníctvom technológie hologramu v rovnakom čase aj so svojimi sympatizantmi v Paríži.