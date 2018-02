Macron vyzval na jednotu Francúzska a vylúčil niektoré amnestie

Na archívnej snímke Emmanuel Macron Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ajaccio 6. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok pricestoval na ostrov Korzika. Macronova dvojdňová návšteva sa koná v čase, keď nacionalisti na ostrove výrazne posilnili svoje pozície a zvýšili svoj politický vplyv.Vo svojom prejave, s ktorým vystúpil na úvod návštevy, Macron vyzdvihol rolu Korzičanov pri oslobodení Francúzska počas druhej svetovej vojny. Vzdal aj hold prefektovi Claudovi Erignacovi zastrelenému pred 20 rokmi v Ajacciu aktivistami na nezávislosť Korziky. Macron ich označil za teroristických extrémistov.povedal Macron.uviedol Macron na adresu Erignaca.dodal Macron, keď pripomínal tragické udalosti. Takýto čin nemá podľa neho nič spoločné s takzvaným oslobodzovacím bojom.Atentát na Erignaca Francúzsko šokoval, pretože násilností na Korzike sa v tom čase dialo menej - často šlo o výbuchy náloží nastražených v autách alebo budovách a aktivovaných v noci, keď v nich nikto nebol.Po spomienkovom akte má Macron v programe stretnutia s korzickými politikmi, ktorých tábor vyšiel ako víťaz z decembrových volieb do ostrovného parlamentu. Macron sa v utorok večer stretne s Gillesom Simeonim a Jeanom-Guyom Talamonim. Predtým ho však na radnici prijme primátor Ajaccia Laurent Marcangeli zvolený za stranu Republikáni (LR). Na stredu má Macron naplánované stretnutie so starostami a primátormi korzických miest, ktoré sa bude konať v meste Bastia. Očakáva sa, že Macronov prejav bude jeho víziou o Korzike a jej mieste v rámci Francúzska.Francúzske médiá si všimli, že Macron počas svojej návštevy s korzickými nacionalistami ešte nerokoval, ale vo svojom prejave im vyslal dve jasné posolstvá: vyzval na jednotu Francúzska a avizoval, že spravodlivosti musí byť učinené zadosť, čím mal na mysli žiadosti korzických nacionalistov o udelenie amnestie ich. Medzi nimi je aj Yvan Colonna, považovaný za strelca komanda, ktoré zavraždilo prefekta Erignaca.Médiá zaregistrovali aj to, že Macron z programu svojej návštevy na Korzike vyškrtol schôdzku s miestnym starostom zvoleným za svoju stranu Republika v pohybe (LREM). Podľa kuloárnych informácií vedenie LREM mu vyčíta prílišný príklon k nacionalistom.K Macronovej návšteve na ostrove došlo len niekoľko dní po tom, ako sa v uliciach Ajaccia konala za účasti tisícov ľudí demonštrácia na podporu požiadaviek korzických nacionalistov.Tí chcú s Parížom rokovať o autonómii ostrova. Pred voľbami do ostrovného parlamentu, ktoré sa konali 10. decembra 2017, nacionalisti zmiernili svoju rétoriku a v súčasnosti sa už nezasadzujú za odštiepenie Korziky od Francúzska, ale chcú pre ostrov získať širšiu autonómiu.Žiadajú tiež vládu v Paríži o celý rad zmien v ústave. Medzi nimi je požiadavka vyhlásiť korzičtinu - spolu s francúzštinou - za oficiálny jazyk a zaviesť aj štatút miestneho obyvateľa (rezidenta), aby sa zabránilo špekuláciám s nehnuteľnosťami.