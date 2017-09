Macron vyzval na pokračovanie spolupráce Európskej únie s Tureckom

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 7. septembra (TASR) - Turecko je pre Európsku úniu veľmi dôležitým partnerom a spolupráca s ním by napriek zhoršeniu vzájomných vzťahov mala pokračovať. Uviedol to francúzsky prezident Emmanuel Macron v rozhovore, ktorý dnes zverejnili grécke noviny Kathimerini.povedal Macron pre denník pred svojou dnešnou návštevou Grécka.Francúzsky prezident chce však zabrániť tomu, aby došlo k úplnej roztržke medzi Bruselom a Ankarou.uviedol šéf Elyzejského paláca.Problematika vzťahov s Tureckom mala dôležité miesto aj v nedeľňajšej predvolebnej televíznej debate v Nemecku, v ktorej sa súčasná kancelárka Angela Merkelová stretla so svojím vyzývateľom Martinom Schulzom.Obaja lídri naznačovali, že nepočítajú s členstvom Ankary v EÚ. Merkelová by podľa vlastných slov zastavila Turecku finančnú pomoc a Schulz priamo vyzval na zastavenie prístupových rozhovorov vzhľadom na čoraz autoritárskejšiu politiku tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.Toho slová oboch nemeckých politikov rozhnevali, takže vyzval EÚ, aby sa rozhodla, či chce pokračovať v prístupových rokovaniach s jeho krajinou, alebo ich ukončiť. Druhú z uvedených možností čoraz dôraznejšie požaduje niekoľko európskych štátov znepokojených porušovaním ľudských práv a oslabovaním vlády zákona a demokracie v Turecku.