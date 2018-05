Macron vyzval technologických lídrov, aby investovali vo Francúzsku

Emmanuel Macron, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 24. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok vyzval lídrov v oblasti technológií, aby investovali v jeho krajine. Vyhlásil tiež, že cieľom jeho novátorskej politiky je urobiť z Francúzska vstupnú bránu do Európy v oblasti nových technológií. Uviedol to v prejave na veľtrhu Vivatech v Paríži pred generálnymi riaditeľmi a ďalšími lídrami z tohto odvetvia.Macron skonštatoval, že zmeny pracovného zákona, ktoré presadil vlani, už viedli k rastu investícií. Ale pracovné reformy, najmä tie, ktoré umožnili väčšiu flexibilitu pri nábore a prepúšťaní zamestnancov, vyvolali sériu štrajkov a demonštrácií. Odbory ich totiž považujú za oslabenie práv zamestnancov.Macron sa v stredu (23.5.) stretol so šéfmi spoločností Facebook, Microsoft, Uber, IBM a ďalšími generálnymi riaditeľmi, aby okrem iného diskutovali o ochrane osobných údajov a daní. Povedal im, že chce z Francúzska urobiť krajinu pokroku a nových technológií. Ale zároveň je za sprísnenie regulácií Európskej únie a digitálnu daň.Ochrana osobných údajov bola ďalšou témou, keďže tento týždeň nadobudne účinnosť nový európsky zákon o ochrane údajov. Generálny riaditeľ spoločnosti Microsoft Satya Nadella v tejto súvislosti vo štvrtok uviedol, že firmy sa budú musieť naučiť fungovať s tzv. reguláciou GDPR a uznať, že právo na súkromie je základným právom. Dodal, že Microsoft bude uplatňovať európske právo na ochranu dát v prípade všetkých svojich klientov na celom svete.