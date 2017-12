Macron zatelefonoval Weahovi, pozval ho na návštevu

Bývalá futbalová hviezda George Weah Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Monrovia 29. decembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron zatelefonoval novozvolenému prezidentovi západoafrickej Libérie Georgeovi Weahovi, zablahoželal mu a pozval ho na návštevu.Úrad francúzskeho lídra v piatkovom oznámení uviedol, že Weah pozvanie prijal.Macron tvrdí, že bývalá futbalová hviezda a držiteľ ocenenia Futbalista roka FIFA má stáleWeah ako profesionálny futbalista hrával okrem iných klubov aj za AS Monaco a Paríž Saint-Germain, pripomenula v piatok agentúra AP.Do úradu nastúpi Weah v januári.V rozhodujúcom druhom kole prezidentských volieb, ktoré sa v Libérii konalo v utorok 26. decembra, získal Weah 61,5 percenta hlasov, kým jeho rival, viceprezident Joseph Boakai dostal 38,5 percenta hlasov. Po sčítaní 98,1 percenta hlasov to vo štvrtok oznámila ústredná volebná komisia.Weah tak nahradí na poste prezidenta Ellen Johnsonovú Sirleafovú. Pôjde o prvé demokratické odovzdanie moci v tejto západoafrickej pobrežnej krajine od roku 1944.Weah (51) vyrastal v chudobných pomeroch na predmestí hlavného mesta Monrovia. V 80. a 90. rokoch zaznamenal hviezdnu futbalovú kariéru, keď hral za množstvo afrických a európskych klubov vrátane spomínaných AS Monaco a Paríž Saint-Germain, ako aj za AC Miláno, Olympique Marseille, Chelsea Londýn a Manchester City.Je prvým a dosiaľ jediným africkým hráčom, ktorý vyhral cenu Futbalista roka FIFA a Zlatú loptu, obe v roku 1995.Futbalista roka FIFA je futbalové ocenenie udeľované Medzinárodnou futbalovou federáciou najlepšiemu futbalistovi sveta v uplynulom kalendárnom roku.