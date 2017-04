Macrona vypískali v jeho rodnom meste,pred ním tam agitovala Le Penová

Na snímke uprostred Emmanuel Macron, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

À #Amiens où je suis allée rencontrer et soutenir les salariés de #Whirlpool. Avec moi, leur usine ne fermera pas ! pic.twitter.com/6529H1y1HP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 26, 2017

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Amiens 27. apríla (TASR) – Francúzsky prezidentský kandidát Emmanuel Macron zavítal v stredu do továrne v Amiens na severe Francúzska. Namiesto vrelého privítania ho však robotníci v jeho rodnom meste vypískali a skandovaním prejavili hlasnú podporu jeho súperke z Národného frontu (FN) Marine Le Penovej.Prekvapivý incident podnietila samotná Le Penová. Tá totiž dorazila na miesto neohlásene ešte pred Macronom a kým jej súper rokoval so zástupcami odborov o plánovanom zatvorení továrne, ona sa zhovárala so štrajkujúcimi robotníkmi, pričom s viacerými sa aj odfotografovala."Každý vie, na akej strane je Emmanuel Macron – on je na strane korporácií. Ja som na strane zamestnancov, tu na parkovisku, a nie v reštauráciách v Amiens," citovala Le Penovú na svojej webstránke televízia al-Džazíra.Tesne po jej odchode pred štrajkujúcich zamestnancov továrne predstúpil aj samotný Macron, hoci to pôvodne nemal v pláne. Svoju pravicovú súperku obvinil z cynického zneužitia situácie na politické účely a dodal, že je dôležitejšie pracovať na dlhodobom riešení, ktoré továrni pomôže, než hnať sa za lacnými bodmi pred televíznymi kamerami.Na svojom účte na sociálnej sieti Twitter zároveň napísal, že zatiaľ čo Le Penová strávila na parkovisku so svojimi prívržencami pred kamerami dovedna desať minút, on asi hodinu a štvrť rokoval s odborármi bez prítomnosti médií.Zmienenú továreň na výrobu sušičiek prevádzkuje firma Whirlpool, ktorá plánuje zariadenie v Amiens zatvoriť a výrobu presunúť do Poľska.Podľa stanice BBC je stredajšia potýčka príznačná pre druhé kolo kampane, v ktorom sa iniciatívy zjavne chopila práve Le Penová. Niektorí Macronovi prívrženci pritom svojho kandidáta nabádajú, aby vyvinul väčšiu snahu a nespoliehal sa priveľmi na prieskumy verejnej mienky, ktoré ho stavajú do úlohy favorita.Druhé kolo francúzskych prezidentských volieb sa uskutoční 7. mája.