Paríž 22. decembra (TASR) - V sprievode francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona počas jeho návštevy v Nigeri bude aj šéfkuchár Elyzejského paláca Guillaume Gomez, ktorý pre vojakov francúzskeho kontingentu v tejto africkej krajine uvarí slávnostnú vianočnú večeru. Informoval o tom v piatok denník Le Figaro.V menu pre vojakov síce absentujú homár, langusty či ustrice, ale určite nebude chýbať vykŕmená husacia pečeň - nebude sa však podávať ako predjedlo, dodal spravodajský portál 20minutes.Gomez bude pripravovať večeru pre 700 ľudí - väčšinou vojakov - v kuchyni na francúzskej vojenskej základni v Niamey.poznamenal 39-ročný Gomez, ktorý už 20 rokov varí v Elyzejskom paláci. Dodal, že večera v Niamey je preňhoale je veľmi spokojný, že ju môže pripravovať.Gomez spresnil, že večera na základni nebude- bude to. Alkohol sa bude podávať s mierou - asi jedna fľaša vína pre šiestich. Podávať sa budú aj syry, pričom sa kládol dôraz na to, aby tam každý vojak našiel syr z regiónu, odkiaľ pochádza. Každý hosť odíde z večere so škatuľkou čokoládových praliniek.Potraviny na prípravu večere zaobstaral Gomez vo Francúzsku a ide výhradne o produkty od francúzskych pestovateľov a chovateľov. Jedlá sa predpripravovali v kuchyni Elyzejského paláca, následne sa sterilizovali a potom ich začiatkom tohto týždňa letecky prepravili do Niamey, kde ich na tamojšej francúzskej základni dokončia a naservírujú.Francúzski vojaci dislokovaní v Nigeri uvítali iniciatívu Elyzejského paláca, pretože - ako uviedol tamojší kuchár José -dodal José.Francúzski vojaci sa v Nigeri zapájajú do bojových akcií v rámci operácie Barkhane zameranej proti džihádistom.