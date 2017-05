Macronov tím je otvorený rozhovorom s konzervatívcami

Novozvolený francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 12. mája (TASR) - Novozvolený francúzsky prezident, centrista Emmanuel Macron, je otvorený rokovaniam s hlavnou konzervatívnou politickou stranou Republikáni (LR). Pre televíznu stanicu BFM TV to dnes vyhlásil jeho hovorca Arnaud Leroy.Vyhlásenie prichádza deň po tom, ako Macronova strana Republika vpred! (REM) začlenila skupinu socialistov medzi svojich kandidátov do blížiacich sa parlamentných volieb, informuje agentúra Reuters.Macron, do minulého roka minister hospodárstva v odchádzajúcej socialistickej vláde, narušil tradičné hranice politického života vo Francúzsku, keď minulý víkend zvíťazil v prezidentských voľbách pod vlajkou vlastného, iba pred rokom založeného hnutia.uviedol Leroy.REM vo štvrtok zverejnila zoznam svojich 450 kandidátov vo voľbách do Národného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnia 11. a 18. júna. Zoznam je pomerne rôznorodý: sú v ňom bývalý veliteľ elitnej policajnej jednotky RAID, počítačový odborník, farmár, sociológ alebo novinár. Kandidátmi sa stali i ľudia bez skúseností v politike.