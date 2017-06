Macronova vláda sa začala venovať zmenám v zákonníku práce

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 28. júna (TASR) - Vláda francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona sa dnes začala zaoberať zlepšovaním existujúceho zákonníka práce.Presadenie a schválenie jeho reformy je jedným z najzávažnejších prísľubov, ktoré zazneli počas Macronovej predvolebnej kampane. Vládne návrhy a spôsob, akým ich vláda chce prezentovať verejnosti, však vyvolávajú nevôľu časti ľavice a odborárov.Ministerka práce Muriel Pénicaudová vo vysielaní rozhlasovej stanice RTL uviedla, že vládaproblému nezamestnanosti, ktorá sa vo Francúzsku momentálne blíži k 10 percentám.Návrh zmien v zákonníku práce predstavili dnes na zasadnutí vlády. Vláda navrhuje okrem iného stanoviť hornú hranicu finančnej pokuty pre spoločnosti za prepustenie zamestnancov a chce dať podnikateľom viac voľnosti pri stanovované vnútorných pracovných predpisov.Odbory sa však obávajú, že novela pripraví zamestnancov o časť ich terajších výdobytkov. Odborári oznámili, že 12. septembra vyjdú do ulíc, aby v rámci Dňa proti reforme zákonníka práce protestovali proti vládnym návrhom.Vodca ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko Jean-Luc Mélenchon dnes vo vysielaní Europe 1 vyhlásil, že je proti predkladaným návrhom a vyzval prívržencov svojej strany pridať sa aj k odborárskym protestom.Ministerka Pénicaudová informovala, že vláda chce využiť zákonnú možnosť a predložiť svoj návrh parlamentu na schválenie bez toho, aby tomu predchádzala rozprava. Ubezpečila však, že do projektu zapracuje všetky priechodné návrhy, ktoré vzídu z diskusií so zainteresovanými stranami.