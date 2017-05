Macronovo hnutie zverejnilo časť kandidátov do parlamentných volieb

Novozvolený francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 11. mája (TASR) - Hnutie novozvoleného francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona - Republika vpred! (REM) - zverejnilo dnes zoznam 450 kandidátov volieb do Národného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnia 11. a 18. júna. Informovala o tom dnes spravodajská televízia BFMTV.Podľa agentúry AP zoznam kandidátov REM je pomerne rôznorodý: je v ňom bývalý veliteľ elitnej policajnej jednotky RAID, počítačový odborník, ktorý začal pracovať v 16 rokoch, či farmár, sociológ alebo novinár. Kandidátmi sa stali i ľudia bez skúseností v politike, napr. dcéra Macronovej manželky Brigitte, 32-ročná Tiphaine Auzierová, ktorá bude podľa Journal de Montreuil kandidovať za REM v jednom z obvodov v Monteuil.Zverejnenie zoznamu kandidátov je súčasťou Macronovho plánu dostať do francúzskeho parlamentu nové tváre a nové nápady, ako to avizoval aj počas predvolebnej kampane pred prezidentskými voľbami.Pôvodne pritom generálny tajomník REM Richard Ferrand avizoval zverejnenie 577 mien. BFMTV však vysvetlila, že po Macronovom úspechu v prezidentských voľbách strana zažíva veľký záujem o kandidatúry v mene REM. Mnohé z nich zostali zatiaľ nepotvrdené, ako sa to stalo aj v prípade expremiéra Manuela Vallsa, ktorý prejavil záujem kandidovať v parlamentných voľbách za Macronovo hnutie.Vedenie REM však medzičasom oznámilo, že Valls nebude mať v porovnaní s inými uchádzačmi o členstvo žiadne privilégiá, bude musieť vyplniť online formulár, priložiť motivačný list a životopis.Predseda nominačnej komisie REM Jean-Paul Delevoye uviedol, že všetky predložené kandidatúry sú dôkladne analyzované v súlade s kritériami, ktoré Macron predstavil ešte v januári tohto roka.Delevoye spresnil, že v rozpore so šíriacimi sa fámami nejde o žiadne znevažovanie potenciálnych kandidátov, ale skôr o snahu byť v istých prípadoch opatrný. Uviedol, že REM za posledných 48 hodín dostala viac ako 1600 kandidatúr.Záujem o členstvo v Macronovom hnutí REM a o nomináciu do volieb má okrem Vallsa aj viacero ďalšíchz tábora Socialistickej strany. Macron zasa chce získať časť politikov z pravicových strán, napr. zo strany Republikáni (LR) a Únie demokratov a nezávislých (UDI).Víťazstvo centristu Macrona v druhom kole prezidentských volieb zo 7. mája zmenilo pomery na francúzskej politickej scéne, na ktorej desaťročia dominovalo delenie na pravicu a ľavicu.