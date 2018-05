Maďarič nevidí problém v limitoch pre strany, nemajú by ale účelové

Na snímke Marek Maďarič. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. mája (TASR) - Exminister kultúry a poslanec Národnej rady SR Marek Maďarič (Smer-SD) by nevidel problém v určení formálnych vecí, ktoré majú charakterizovať politické strany. Zmeny v zákone o politických stranách by však nemali byť podľa neho účelovo namierené proti nejakej existujúcej strane. Povedal to v reakcii na návrh SNS a Smeru-SD, ktorý má okrem iného zaviesť limity na členov strán kandidujúcich do Národnej rady SR a Európskeho parlamentu.uviedol. Debata o nových pravidlách pre strany sa podľa jeho slov odvinula od pôsobenia OĽaNO na politickej scéne. Hnutie malo dlhú dobu len štyroch členov.myslí si Maďarič.V súvislosti s počtami členov zároveň poukázal, že dnes už nie je doba masového členstva v stranách.povedal exminister kultúry.