Maďarič: Nevydržal by som mediálny tlak vyvíjaný na R. Kaliňáka

Na archívnej foto minister vnútra SR Robert Kaliňák. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. júna (TASR) – Minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD) by na mieste jeho straníckeho kolegu – ministra vnútra Roberta Kaliňáka odstúpil. Dôvodom je enormný mediálny tlak, ktorý by Maďarič nevydržal. Uviedol to v dnešnej diskusnej relácii RTVS O päť minút 12.V televíznej diskusii bola témou aj tohtotýždňová správa o stave Slovenskej republiky, ktorú prezident Andrej Kiska predniesol v parlamente. Hlava štátu nepriamo opäť vyzvala Kaliňáka na odchod z funkcie. Maďarič v reakcii na to uviedol, žepriznal.zdôraznil.reagoval na zotrvávanie Kaliňáka vo funkcii predseda poslaneckého klubu strany Most-Híd Gábor Gál.mieni. Úspech však podľa neho môžu priniesť konkrétne riešenia, ktoré vládna koalícia navrhuje.Predseda opozičnej SaS Richard Sulík oponoval Gálovi tým, že aj Štefan Harabin svojím pôsobením na čele slovenskej justície ju poznačil na dlhé roky.zdôraznil.Sulík kritizoval protikorupčné aktivity premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktoré podľa neho nie sú uveriteľné.domnieva sa šéf liberálov s tým, že premiéra diskvalifikuje v tomto jeho minulosť.vyčítal.reagoval na slová Sulíka Maďarič.Podľa neho môže vláda zlepšiť situáciu v boji proti korupcii prijatím vhodnej legislatívy a zintenzívnením práce orgánov činných v trestnom konaní, čo sa v oboch prípadoch už deje.doplnil.