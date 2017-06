Maďarič: Nový šéf RTVS by nemal byť zvolený vďaka hlasom kotlebovcov

Na snímke minister kultúry SR Marek Maďarič. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 18. júna (TASR) – Minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD) nebude presviedčať poslancov svojej strany v parlamente, aby v utorkovom (20.6.) druhom kole voľby generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) dali hlas jeho favoritovi Václavovi Mikovi. Maďarič to uviedol v dnešnej diskusnej relácii RTVS O päť minút 12.vysvetlil s tým, že bude rešpektovať výsledok voľby a bude nápomocný novému šéfovi telerozhlasu, ak bude robiť pri jeho riadení dobré kroky.Maďarič dnes varoval pred tým, aby bol nový riaditeľ RTVS zvolený vďaka hlasom ĽSNS Mariana Kotlebu. Mohlo by ho to totiž postaviť z jeho pohľadu do zlej situácie.zdôraznil podpredseda Smeru-SD Maďarič.Podľa predsedu poslaneckého klubu Mosta-Híd Gábora Gála ich strana ešte nemá ujasnené, ako bude v utorkovej voľbe postupovať a bude musieť narýchlo zvolať poslanecký klub. Most-Híd mal problém so spoločným kandidátom Smeru-SD a SNS Rezníkom. Do druhého kola sa však nedostal nikto z dvojice Michal Ruttkay a Zuzana Ťapáková, ktorých podporu Most-Híd kompromisne koaličným partnerom ponúkal.opísal Gál postup jeho poslaneckého klubu.ozrejmil Gál.Predseda SaS Richard Sulík v diskusii uviedol, že poslanci jeho strany podporia v druhom kole súčasného šéfa RTVS Václava Miku.uviedol Sulík. Šéf liberálov si nemyslí, že by RTVS pod vedením Miku nadŕžal opozícii.doložil.