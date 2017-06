Maďarič: Poprední členovia Smeru asi podporujú za šéfa RTVS J. Rezníka

Na snímke minister kultúry SR Marek Maďarič. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 14. júna (TASR) - Väčšina popredných členov Smeru-SD asi podporuje na post šéfa RTVS Jaroslava Rezníka. Uviedol to minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD) s tým, že predpokladá, že sa tento názor odrazí aj v rozhodnutí poslaneckého klubu. Prvé kolo voľby sa uskutoční v parlamente vo štvrtok 15. júna.Maďarič naďalej na tento post podporuje súčasného generálneho riaditeľa Václava Miku.uviedol Maďarič. Pri ďalších kandidátoch sa podľa jeho slov môžeme spoľahnúť iba na prezentácie. Za najprofesionálnejšie považuje práve projekty Miku a Rezníka.Jeho názor na budúceho šéfa RTVS je podľa neho v Smere-SD asi ojedinelý, ale stojí si za ním.dodal.O post generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) sa uchádza osem kandidátov. Peter Abrahám, Richard Dírer, Fedor Flašík, Václav Mika, Jaroslav Rezník, Michal Ruttkay, Zuzana Ťapáková a Stanislav Velitzky. Ak v prvom kole nezíska žiaden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu hlasov, najlepší dvaja postúpia do druhého kola. To sa uskutoční 22. júna.