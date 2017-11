Maďarič predložil na pripomienkovanie návrh na zmenu voľby šéfa RTVS

Na archívnej snímke osvetlená budova Slovenského rozhlasu RTVS na Mýtnej ulici v Bratislave. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 3. novembra (TASR) – Vylúčiť politické vplyvy na voľbu a odvolávanie generálneho riaditeľa RTVS. To je cieľ ministra kultúry Mareka Maďariča (Smer-SD), ktorý vo štvrtok (2.11.) predložil na pripomienkovanie novelu statusového zákona RTVS. Navrhuje zmenu mechanizmu voľby generálneho riaditeľa, tiež presun kompetencie odvolávať ho z Národnej rady SR na Radu RTVS.Maďarič upozorňuje, že aj keď zákon garantuje RTVS nezávislosť, voľbu jej štatutára zveruje do pôsobnosti parlamentu, ktorý je nepochybne politickým orgánom.konštatuje. Verejnoprávna televízia má byť pritom z jeho pohľadu garantom nezávislosti, plurality a objektivity vysielania. Voľbu jej šéfa preto navrhuje zveriť nezávislému orgánu, ktorý by mal pri jeho výbere prihliadať primárne na odbornosť kandidáta a reprezentáciu záujmov všetkých adresátov služby verejnosti v oblasti vysielania.Proces ustanovenia do funkcie má byť rozdelený do dvoch štádií – zvolenie a vymenovanie. Generálneho riaditeľa bude voliť osobitný na to určený orgán – zbor voliteľov a vymenúvať do funkcie ho bude orgán dohľadu RTVS – rada. Tak ako doteraz bude kandidát prezentovať svoj projekt riadenia a rozvoja RTVS na verejnom vypočutí, ktoré bude vysielané naživo. Po prezentácii projektu bude odpovedať na otázky zboru voliteľov. Pre zvolenie kandidáta na generálneho riaditeľa je potrebné získať najmenej dve tretiny hlasov všetkých členov zboru voliteľov, to znamená najmenej osem hlasov.Maďarič navrhuje vytvorenie zboru voliteľov. Úlohou nového orgánu bude voľba kandidáta na generálneho riaditeľa, ustanovovať sa bude nanovo zakaždým, keď generálnemu riaditeľovi skončí výkon funkcie, či už uplynutím funkčného obdobia, alebo iným spôsobom. Personálne zloženie zboru voliteľov má garantovať jeho apolitickosť, súčasne v ňom majú byť zastúpené záujmy adresátov služby verejnosti v oblasti vysielania. Záujmy umeleckej obce budú reprezentovať riaditelia Audiovizuálneho fondu, Fondu na podporu umenia a riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, ktorý bude zároveň reprezentovať aj záujmy národnostných menšín.Zastúpenie v zbore voliteľov však má mať aj novinárska obec, akademická obec (cez prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie), cirkev (cez predsedu Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike), športová obec (cez prezidenta Slovenského olympijského výboru), mestá a obce (cez predsedu Združenia miest a obcí Slovenska), zamestnávatelia, odbory a osoby so zdravotným postihnutím. Zástupcu v zbore voliteľov majú mať i zamestnanci RTVS.Minister oznámil zámer v júni, deň potom, ako parlament zvolil Jaroslava Rezníka za nového šéfa telerozhlasu na obdobie nasledujúcich piatich rokov. Tento moment vtedy označil za najvhodnejší. Cieľom má byť odpolitizovanie voľby, ktorú predošlá vláda Ivety Radičovej (ex SDKÚ-DS) zverila parlamentu. Navrhuje, aby novela nadobudla účinnosť 1. júla 2018.