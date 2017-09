MAĎARIČ: Rok 2020 by mohol byť Rokom slovenského divadla

Na snímke historická budova Slovenského národného divadla (SND). Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 13. septembra (TASR) – Rok 2020 by mohol byť oficiálne vyhlásený za Rok slovenského divadla. Záujem iniciovať tento krok na pôde vlády dnes deklaroval minister kultúry SR Marek Maďarič (Smer-SD), ktorý sa zúčastnil na stretnutí zástupcov slovenských divadiel a kultúrnych scén, diskutujúcich o príprave projektu Storočnice slovenského divadla 2020.Maďarič na stretnutí uviedol, že storočnica slovenského divadla dáva príležitosť nielen na pripomenutie si bohatej histórie, ale je tiež šancou na výrazný impulz pre rozvoj dramatického umenia do budúcnosti.povedal Maďarič, ktorý vyjadril nádej, že projekt prispeje i k otvorenosti a intenzívnejšej interakcii medzi divadelnou scénou a verejnosťou a zvýrazní obľubu a podporu tohto druhu umenia v spoločnosti.Minister uistil, že okrem inštitucionálnej a finančnej podpory, ktorú by predstavovalo vyhlásenie roku 2020 za Rok slovenského divadla by k prezentácii celého projektu mali smerovať aj aktivity zriadených podporných umeleckých fondov, nevynímajúc ani novozriadený Fond na podporu kultúry národnostných menšín.pripomenul minister.Koncept i prípravu projektu na stretnutí zástupcov kultúrnych inštitúcií prezentovala riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete. Pripomenula, že prezentácia nie je rámcovo ohraničená len samotným rokom 2020, storočnicu už budú avizovať aktivity prichádzajúce v priebehu jubilea.uviedla.Konkretizovala tiež aktivity, ktoré sa rozbehli v prvej prípravnej časti projektu, realizovanej v období rokov 2016-2018. Týkajú sa napríklad výskumného projektu o dejinách slovenského profesionálneho divadla, takisto ďalších pripravovaných publikačných aktivít aj možností propagácie jubilea vo verejnom priestore i online prostredí. Obdobie rokov 2019-2020 by malo priniesť prezentačné podujatia pre odbornú i širokú verejnosť, vrátane výstav, festivalov i ďalších spoločenských podujatí.Tvorcovia projektu majú záujem preniesť tému slovenského divadla aj na pôdu škôl a centier voľného času, predstaviť dramatické umenie v televízii i rozhlase, aj propagovať slovenské divadlo v zahraničí. Storočnicu slovenského divadla, všetky jeho aktivity a súvislosti by mal propagovať a popularizovať špeciálny web, jednotné obrazové i zvukové logo.