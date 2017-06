MAĎARIČ: Starostlivosť o ľudovú kultúru si žiada systematický prístup

Na snímke minister kultúry SR Marek Maďarič. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. júna (TASR) - Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru naštartovala proces systematického a cieľavedomého prístupu k uchovávaniu a prezentovaniu tejto oblasti našej kultúry. Minister kultúry SR Marek Maďarič (Smer-SD) to pripomenul v otváracom príhovore na dnešnom bratislavskom sympóziu s názvom Uchovávanie a sprístupňovanie tradičnej ľudovej kultúry v súčasnosti.Sympózium sa koná pri príležitosti 10. výročia schválenia vládnej Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru, zároveň je prvým bodom dvojdňového (9.-10.6.) programu podujatia FOLK EXPO SLOVAKIA 2017, ktorého cieľom je prezentovať klasické a inovatívne prístupy k tradičnej ľudovej kultúre, vzdelávať, spájať folklórne a nefolklórne komunity.V sídle Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK), ktoré je spolu s Centrom pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u organizátorom podujatia, Maďarič zdôraznil, že hoci sa SR v oblasti tradičnej ľudovej kultúry považuje za európsku veľmoc, je nevyhnutné, aby sa tejto oblasti venovala komplexná a systematická pozornosť. V tomto smere vyzdvihol Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru.uviedol minister. Deklaroval tiež svoju jasnú podporu týmto aktivitám i do budúcnosti.Súčasťou dnešného sympózia sú nielen prednášky odborníkov venované starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru prostredníctvom štátnych i neštátnych organizácií a inovatívnych prístupov k spracovaniu a prezentovaniu tejto časti nášho kultúrneho dedičstva, ale napríklad aj predstavenie a sprístupnenie nového webového sídla s informáciami o tradičnej ľudovej kultúre www.fondtlk.sk.V sobotu (10.6.) si návštevníci v rámci druhého dňa bohatého programu FOLK EXPO SLOVAKIA s podtitulom Nová platforma pre folklórny priemysel budú môcť napríklad pozrieť súčasné podoby prvkov, ktoré boli zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. V rámci projekcie Folk Expo Cinema bude návštevníkom premietnutých niekoľko zaujímavých filmov nezávislých tvorcov o tradičnej ľudovej kultúre. Priaznivci tanca a pohybu sa budú môcť zase zúčastniť na workshopoch Folky-polky pod vedením umeleckého vedúceho SĽUK-u Stanislava Marišlera, Flamenco s tanečnou pedagogičkou Libušou Bachratou či vyskúšať si s Akadémiou bojových umení slovenské bojové umenie v jeho pôvodnej forme.