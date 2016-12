MAĎARIČ: Úspech fondu pre menšinovú kultúru závisí od správnych ľudí

Marek Maďarič Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. decembra (TASR) – Kľúčovým faktorom pre efektívne fungovanie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín bude výber ľudí, ktorí túto inštitúciu budú riadiť. Minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD) to v súvislosti so súčasným procesom kreovania fondu povedal v rozhovore pre TASR.Fond na podporu kultúry národnostných menšín má čiastočne nahradiť súčasný systém, ktorým štát menšinovú kultúru podporuje prostredníctvom dotačného programu v gescii Úradu vlády SR. Namiesto súčasnej sumy 4,5 milióna eur v dotačnom programe bude mať fond podľa legislatívneho návrhu k dispozícii osem miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Maďarič pripomína, že efektivitu pozitívneho impulzu, ktorý predstavujú väčšie zdroje, budú mať v rukách tí, ktorí budú rozhodovať o ich použití. "" zdôraznil minister pre TASR.Verí, že nová inštitúcia bude pre menšinovú kultúru rovnakým oživením, ako sa stal fond určený na podporu audiovizuálnej tvorby i Fond na podporu umenia (FPU). "" pripomenul Maďarič.Legislatívny návrh na vznik Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, ktorého kreovanie je súčasťou programového vyhlásenia vlády, sa v decembri dostal do medzirezortného pripomienkového konania. Šéf rezortu kultúry odhaduje, že návrh zákona by mohol byť súčasťou rokovania druhej schôdze Národnej rady SR v roku 2017. "dodal Maďarič.Vznik fondu pre menšinovú kultúru by mal priniesť aj zmeny pre Fond na podporu umenia. "" informoval minister.