MAĎARIČ: V rozvoji múzeí a galérií sme na polceste

Na snímke minister kultúry SR Marek Maďarič. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. júna (TASR) – Vieme, kam chceme smerovať, je nám jasná stratégia rozvoja našich múzeí a galérií, no nie vždy máme dostatok financií na to, aby sme ju naplno napĺňali. V súvislosti so súčasným stavom slovenského múzejníctva a galeristiky to dnes skonštatoval minister kultúry SR Marek Maďarič (Smer-SD) na slávnostnom ceremoniáli, na ktorom rezort kultúry vyhlásil výsledky súťaže Múzeum a Galéria roka 2016 a ocenil i laureátov Ceny Andreja Kmeťa.Maďarič uviedol, že v prípade rozvoja slovenských múzeí a galérií je SR na polceste a súčasný stav charakterizuje to, že sa naň možno pozerať optikou optimistu i pesimistu. "uviedol Maďarič.Zdôraznil však aj význam ľudí, vďaka ktorých úsiliu dokážu slovenské múzeá a galérie, i napriek nedostatku financií, garantovať chod i odbornú úroveň kultúrnych stánkov a pripravovať atraktívne prezentácie kultúrneho dedičstva.povedal Maďarič.V kategórii Múzeum roka sa z osmičky nominovaných stalo víťazom Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici, Galériou roka 2016 sa v päťčlennej nominácii stala Stredoslovenská galéria Banská Bystrica. Víťazov navrhla odborná porota, ktorá v prípade banskoštiavnického múzea ocenila výskumnú činnosť i nadobudnutie historickej mapy Mappa Metallografica, celebris Fodina Semnitziensis, ktorá dokladuje vyspelosť baníctva v 18. storočí. Stredoslovenská galéria si odporúčanie odbornej poroty získala za reštaurátorský a prezentačný projekt Obrazy starej Bystrice – ZREŠTAUROVANÉ, výstavu Rotpunkt i edukačnú výstavu Symfónia pre 5 zmyslov. Riaditelia oboch kultúrnych ustanovizní Jozef Labuda, resp. Maroš Rovňák sa zhodli, že ocenenie je zadosťučinením, no zároveň i motiváciou pre všetkých, ktorí sa na chode týchto inštitúcii podieľajú.Ceny Andreja Kmeťa za prínos v prospech kultúrneho dedičstva, slovenského múzejníctva a galeristiky, etnografie a folkloristiky udelil rezort kultúry piatim osobnostiam. In memoriam ju získal muzikológ Zbyněk Zbyslav Stránský, z rúk ministra Maďariča si ju osobne prevzal ďalší muzikológ - odborník v oblasti etnoorganológie Oskár Elschek, taktiež archeologička Veronika Plachá, kritička umenia a odborníčka na oblasť súčasného výtvarného umenia Jana Geržová a múzejný prírodovedec Miroslav Fulín.