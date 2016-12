Maďarič: Výzvou v roku 2017 má zostať aj primerané financovanie RTVS

Na snímke minister kultúry SR Marek Maďarič. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 29. decembra (TASR) – Ak sa má hovoriť o otázke zvýšenia tzv. koncesionárskych poplatkov, nech sa o tejto téme hovorí v kontexte posilňovania demokracie a nezávislosti verejnoprávnych médií. V koncoročnom rozhovore pre TASR to uviedol minister kultúry SR Marek Maďarič (Smer-SD).priznal šéf rezortu kultúry.zdôraznil šéf rezortu kultúry.Pripomenul, že návrh na zvýšenie úhrad za služby RTVS nesleduje iba ekonomický efekt. Zároveň poukázal na to, že ide o dokončenie dlhodobej koncepcieverejnoprávnych médií, ktorá už dnes prináša opätovnú dôveru divákov a poslucháčov. RTVS podľa jeho slov zaznamenala jasne zmerateľný progres v kvalite i dôveryhodnosti spravodajstva, zvýšil sa tiež podiel programov vo verejnom záujme.uviedol Maďarič.Je presvedčený, že dominantné financovanie cez platbu občanov je predpokladom nezávislosti verejnoprávnych médií.upozornil minister kultúry.zdôraznil Maďarič.Zopakoval, že nový impulz v celej záležitosti prinesie zrejme až nová voľba generálneho riaditeľa RTVS.upozornil Maďarič.naznačil minister kultúry.Kandidáti na šéfa RTVS sa však podľa neho budú v každom prípade musieť zaoberať otázkou vnútorného, najmä investičného dlhu RTVS. "Predchádzajúce štyri roky hospodáril verejnoprávny vysielateľ bez zadlženia, no nemal prostriedky na to, aby mohol investovať napríklad do technológií, do vybavení regionálnych štúdií a s týmtopoznamenal minister.