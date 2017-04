MAĎARIČ: Z rozhodnutia kancelára by mali vypadnúť nezákonnosti

Na snímke podpredseda strany SMER-SD Marek Maďarič . Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 26. apríla (TASR) – Z rozhodnutia vedúceho Kancelárie NR SR Daniela Guspana o zásadách pri nakladaní so zásielkami doručenými Národnej rade SR by mali vypadnúť ustanovenia, ktoré sú v rozpore s Ústavou SR. Pred zasadnutím vlády to uviedol minister kultúry a podpredseda vládneho Smeru-SD Marek Maďarič.Maďarič považuje za nonsens, aby úradník otvoril list adresovaný konkrétnej osobe, prečítal si jeho obsah a na základe svojho uváženia ho dal na spracovanie.“ domnieva sa minister.Kritizoval kancelára Guspana, ktorý v utorok (25.4.) novozavedený postup obhajoval odporúčaniami ministerstva vnútra. „uviedol.Maďarič si nemyslí, žeby o otváraní listov adresovaných poslancom parlamentu rozhodol predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). „Nechcem veriť, žeby o takomto postupe rozhodol predseda Národnej rady SR. Ja si myslím, že to bola horlivosť úradníka,“ povedal s tým, že nevidí Maďarič dôvod na odvolanie Danka.“ reagovala na najnovšie opatrenie kancelárie parlamentu ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd).Či by sporné ustanovenia v príkaze mali vypadnúť, neuviedla. „povedala ministerka.Igor Matovič (OĽaNO-NOVA) v utorok na tlačovej konferencii vyhlásil, že Danko prikázal zamestnancom parlamentnej podateľne, aby otvárali listy adresované poslancom v prípade, že ich posiela anonym alebo fyzická osoba. Ak v liste nájdu vulgarizmy či dehonestujúci obsah, majú príkaz korešpondenciu poslancovi neodovzdať, tri mesiace archivovať a potom skartovať.Matovič novinárom poskytol rozhodnutie vedúceho Kancelárie NR SR Guspana zo 7. apríla 2017, ktoré obsahuje spomínané pokyny pre pracovníkov podateľne. Líder OĽaNO-NOVA tvrdí, že Guspanovi to prikázal priamo Danko. Obyčajní chcú teraz koordinovať postup so zvyškom opozície s cieľom zvolať mimoriadnu schôdzu na Dankovo odvolanie. Zároveň podávajú trestné oznámenie pre porušenie listového tajomstva.