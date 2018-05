Maďarič: Za návrhom s M. Poliačikom netreba vidieť politické scenáre

Na archívnej snímke Marek Maďarič. Foto: TASR - Pavol Zachar Na archívnej snímke Marek Maďarič. Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. mája (TASR) - Za predložením návrhu na zmenu voľby šéfa RTVS s nezaradeným poslancom Martinom Poliačikom, ktorý sa pridal k Progresívnemu Slovensku, netreba vidieť ďalekosiahle politické scenáre. Povedal to novinárom exminister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD), ktorý s Poliačikom návrh predložil."Odmietam od tohto vyvodzovať ďalekosiahle politické scenáre tohto charakteru," reagoval na otázky o tom, či mu je blízke Progresívne Slovensko. Poliačik ho oslovil s tým, že mieni predložiť návrh zákona, ktorý on pripravoval ešte ako minister. "Tak som sa pridal," povedal Maďarič, podľa ktorého tento návrh nie je vo svojej podstate politický.Exminister by bol prekvapený, ak by návrh v parlamente prešiel, ale sľubuje si od neho otvorenie diskusie o tejto téme. Nevidí nič nezvyčajné v tom, že ako koaličný poslanec predložil návrh s opozičným zákonodarcom. "Opozícia a koalícia rokujú o rôznych zákonoch, tak sa necítim ako ojedinelý prípad," vysvetlil.Maďarič v minulosti ako minister hovoril okrem zmeny voľby šéfa RTVS aj o zvýšení koncesionárskych poplatkov. S týmto návrhom nemieni prísť do parlamentu. "Ja sám takúto iniciatívu vyvíjať nebudem," povedal. Nepredpokladá, že s ním príde niekto iný. "Myslím si, že nikto s takýmto návrhom nepríde necelé dva roky či rok pred voľbami," doplnil.Poliačik s Maďaričom navrhujú, aby generálneho riaditeľa RTVS už nevolili poslanci v Národne rade SR, ale nový osobitný orgán - zbor voliteľov. Do funkcie by ho menovala Rada RTVS. Sľubujú si od toho vylúčenie politických vplyvov. O novele zákona o RTVS má plénum rokovať na júnovej schôdzi.