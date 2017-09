Maďarska centrálna banka depozitnú sadzbu znížila do negatívneho pásma

Foto: Ilustračné foto: TASR/Ladislav Vallach Foto: Ilustračné foto: TASR/Ladislav Vallach

Budapešť 19. septembra (TASR) - Maďarska centrálna banka dnes ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú, ale jednodňovú depozitnú sadzbu znížila hlbšie do negatívneho pásma.Menový výbor Maďarskej národnej banky (Magyar Nemzeti Bank, MNB) na svojom dnešnom zasadaní podľa očakávania rozhodol, že kľúčová úroková sadzba zostáva na úrovni 0,9 %. Výbor túto sadzbu nezmenil už 16 zasadaní po sebe.Ekonómovia takýto výsledok predpovedali. Banka naposledy znížila kľúčový úrok vlani v máji o 15 bázických bodov. So znižovaním začala v marci 2016, prvýkrát po ôsmich mesiacoch, a pokračovala ešte v apríli a v máji, keď ju stlačila na súčasných 0,9 %.Ale MNB dnes znížila jednodňovú depozitnú sadzbu o 10 bázických bodov na -0,15 % z -0,05 %.Úroková sadzba z úverov zostala tiež nezmenená na úrovni 0,90 %.Podľa Liama Carsona zo spoločnosti Capital Economics banka sa znížením jednodňovej depozitnej sadzby snaží čeliť dvojcifernému rastu miezd a stupňujúcim sa cenovým tlakom. Analytici očakávajú, že sa inflačný výhľad Maďarska v priebehu nasledujúcich 12-24 mesiacov výrazne zhorší, a to núti centrálnu banku zmeniť kurz svojej politiky.V auguste banka uviedla, že miera inflácie začiatkom roka 2019 dosiahne 3 %. Minulý mesiac sa pritom inflácia vyšplhala na 2,6 %, čo je jej najvyššia úroveň od marca tohto roka. Pod tento výsledok sa podpísalo najmä zdraženie potravín.Tempo rastu maďarského hospodárstva sa v 2. štvrťroku naopak zmiernilo na 3,2 % zo 4,2 % v prvých troch mesiacoch roka.MNB po predchádzajúcom zasadaní oznámila, že v nadchádzajúcich rokoch očakáva stabilný hospodársky rast v pásme 3-4 %.