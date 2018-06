Maďarská opozícia kritizovala návrhy o údajnej ochrany kresťanstva

Predseda Demokratickej koalície Ferenc Gyurcsány, archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 18. júna (TASR) - Opoziční poslanci maďarského parlamentu v pondelok ostro kritizovali vládny návrh siedmej novely ústavy i balíček zákonov nazvaný "Zastavme Sorosa" na potlačenie nelegálneho prisťahovalectva. Informovalo o tom internetové vydanie ľavicového denníka Népszava.Predseda Demokratickej koalície (DK) a expremiér Ferenc Gyurcsány povedal, že je nezmyselné zakotviť do ústavy ochranu kresťanstva, pretože podľa neho takýto krok iba ďalej obmedzí práva občanov.zdôraznil Gyurcsány. Ďalej vyhlásil, že údajná "kresťanská" vláda premiéra Viktora Orbána vyvoláva pobúrenie voči bezdomovcom a stíha organizácie, ktoré poskytujú právne služby utečencom.Poslanec zo strany Dialóg (Párbeszéd) Bence Tordai označil snahu vlády o presadenie ochrany kresťanstva do ústavy za "zlý vtip". Politika vládnej strany Fidesz je podľa jeho slov o šírení strachu a nenávisti. Trestanie bezdomovcov je nekresťanské a prieči sa učeniu Biblie, tvrdí Tordai.Parlament bude o novele ústavy, ktorej cieľom je podľa vlády ochrana národnej suverenity a zákaz usídľovania cudzieho obyvateľstva v krajine, hlasovať v stredu. Očakáva sa, že v ten istý deň sa uskutoční aj hlasovanie aj o návrhu zákona proti ilegálnej migrácii.Vládna strana Fidesz minulý týždeň iniciovala, aby novela ústavy zakotvila do základného zákona povinnosť ochrany kresťanskej kultúry pre všetky orgány štátu.Do ústavy chce Fidesz presadiť aj zákaz bývania na verejných priestranstvách. Vláda tvrdí, že toto opatrenie by malo slúžiť na zachovanie ľudskej dôstojnosti bezdomovcov. Zneužívaniu verejných priestranstiev by štát a samosprávy mali zabraňovať podľa návrhu zákona tým, že by zabezpečili pre bezdomovcov ubytovanie.Návrh zákona "Zastavme Sorosa", nazývaný podľa finančníka maďarského pôvodu Georgea Sorosa, ktorého Budapešť obviňuje z podpory nelegálnej migrácie, umožňuje trestať organizovanie tejto činnosti.