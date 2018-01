Maďarská opozícia reaguje na stopku pre Sorosa kampaňou Stop Orbán

Maďarský premiér Viktor Orbán, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 22. januára (TASR) - Opozičná Maďarská liberálna strana (Liberálisok) spustí kampaň "Stop Orbán", aby poukázala na klamstvá vlády v otázkach prisťahovalectva, amerického finančníka Georgea Sorosa a občianskych organizácií. Oznámil to v pondelok v Budapešti predseda strany Gábor Fodor.Podľa agentúry MTI predseda uviedol, že vláda návrhom balíka zákonov nazvaným "Stop Soros" začala ďalšiu poburujúcu kampaň, ktorej prvky sú postavené na klamstve, na čo chcú liberáli upozorniť voličov. Kampaňou "Stop Orbán" chcú tiež pripomenúť, že v parlamentných voľbách 8. apríla bude možné zastaviť vládnu stranu Fidesz a premiéra Viktora Orbána.Fodor podotkol, že vláda odmieta splniť prerozdelenie 1294 utečencov na základe kvót, pritom ale poskytla azyl 1300 utečencom.zdôraznil opozičný politik.Vláda balíkom zákonov, ktorého návrh má schvaľovať parlament vo februári, chce dosiahnuť, aby organizácie, ktoré sa zúčastňujú na organizovaní a podpore nelegálnej migrácie a majú zahraničné zdroje financovania, fungovali transparentnejšie.Zo zahraničnej finančnej podpory by odvádzali poplatok vo výške 25 percent, pričom tieto získané financie chce vláda použiť na ochranu štátnych hraníc. Návrh ráta aj s vyhosťovaním osôb, ktoré by podporovali a organizovali prisťahovalectvo.spravodajca TASR Ladislav Vallach