Maďarská prokuratúra obvinila Srba z prevádzačstva

Budapešť 7. februára (TASR) - Segedínska okresná vyšetrovacia prokuratúra vzniesla obvinenie voči Srbovi, ktorý sa na jeseň roku 2014 zúčastnil prevozu celkom 51 migrantov do západnej Európy. Agentúru MTI o tom dnes informoval hovorca Hlavnej prokuratúry Čongrádskej župy Ferenc Szanka.Muž je obvinený z trestného činu organizovaného prevádzačstva. Podľa spisu obžaloby spolu s ďalšími štyrmi spolupáchateľmi prevádzali za peniaze migrantov cez srbsko-maďarské hranice, potom ich prevážali do Rakúska. Úlohou obvineného Srba bolo sprevádzanie migrantov cez zelenú hranicu.Zločinecká skupina v období od 16. októbra do 11. novembra 2014 prevádzala migrantov v štyroch prípadoch. Dvoch členov gangu prokuratúra už dávnejšie postavila pred súd. Na teraz obvineného Srba vydali medzinárodný zatykač, pretože sa zdržiava v Srbsku, dodal hovorca prokuratúry.