Maďarská prokuratúra potvrdila, že preberá prípad H. Žákovej Malinovej

Bratislava 19. januára (TASR) – Maďarsko sa po viac ako polroku rozhodlo prevziať prípad Hedvigy Žákovej Malinovej. Maďarská generálna prokuratúra o tom listom informovala slovenské ministerstvo spravodlivosti začiatkom januára. Informáciu priniesol portál sme.sk.povedal hovorca ministerstva Peter Bubla, pričom podľa neho najpravdepodobnejšou možnosťou je využitie diplomatickej cesty.Generálna prokuratúra Maďarska 27. decembra 2016 rozhodla, že prípad prevezme. Po prevzatí a preložení spisu sa bude prípadom zaoberať Okresná vyšetrovacia prokuratúra v Győri. Tá buď môže trestné stíhanie zastaviť, alebo prípad pridelí príslušnému súdu v Győri, ktorý by mal zopakovať celé dokazovanie.V auguste 2006 ešte ako študentka Hedviga Malinová ohlásila polícii, že ju v Nitre napadli dvaja muži, lebo hovorila po maďarsky. Polícia po mesiaci vyšetrovanie ukončila s tým, že skutok sa nestal. O osem rokov neskôr Malinovú v apríli 2014 Generálna prokuratúra obvinila z krivého svedectva. Útok si údajne vymyslela.Prvé pojednávanie vytýčil Okresný súd v Nitre na september 2015. Bolo to v čase, kedy Žáková Malinová už bola maďarskou štátnou občiankou a požiadala o vydanie prípadu do Maďarska. Jej žiadosti vyhovel bývalý minister spravodlivosti Tomáš Borec (Smer-SD) v marci 2016.