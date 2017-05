Maďarská vláda: Brusel stále nanucuje osídľovanie prisťahovalcami

Komisár EÚ pre migráciu a občianstvo Dimitris Avramopulos Foto: TASR/AP/Thierry Monasse Foto: TASR/AP/Thierry Monasse

Budapešť 16. mája (TASR) - Brusel aj naďalej nanucuje osídľovanie prisťahovalcami a vyhráža sa členským krajinám Európskej únie, ktoré sa toho odmietajú zúčastniť, reagoval dnes v Budapešti na dnešné vyhlásenie komisára EÚ pre migráciu Dimitrisa Avramopulosa štátny tajomník úradu vlády Csaba Dömötör.Podľa agentúry MTI predstaviteľ maďarskej vlády zdôraznil, že nie je možné prijať rozhodnutie o tom, koho majú Maďari do svojej krajiny prijať, bez toho, aby sa ich opýtali na ich názor. "dodal.Maďarská vláda podľa jeho slov zastáva názor, že Maďarsko už prispelo dostatočnou mierou k európskej solidarite tým, že nad svoje možnosti chráni európske hranice." konštatoval Dömötör.Poslanci Európskeho parlamentu (EP) diskutovali dnes o možnostiach urýchlenia procesu premiestňovania žiadateľov o azyl z Talianska a Grécka do ďalších členských štátov Únie. Avramopulos v tejto súvislosti naznačil, že z pôvodného počtu 160.000 migrantov sa do septembra podarí presídliť menej ako 40.000 osôb.Na presídlení 160.000 migrantov z územia Grécka a Talianska sa dohodli ministri vnútra EÚ v septembri 2015 hlasovaním kvalifikovanou väčšinou.Avšak aj napriek prísľubu členských štátov prijať do septembra 2017 všetkých 160.000 žiadateľov o azyl z Grécka a Talianska bolo do 11. mája tohto roka relokovaných iba 18.418 osôb. Europoslanci v nadväznosti na dnešnú rozpravu so zástupcami Rady EÚ a Európskej komisie prijmú vo štvrtok nelegislatívne uznesenie k tejto otázke.Maďarský štátny tajomník dnešnú diskusiu v EP označil za dôkaz toho, že v Bruseli uvažujú aj naďalej o prisťahovalectve v neohraničenom počte." podčiarkol Dömötör s poznámkou, že práve preto je opodstatnená dotazníková kampaň maďarskej vlády, v rámci ktorej sa už 1,431 milióna Maďarov vyjadrilo proti zámerom Bruselu.