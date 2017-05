Maďarská vláda: EK a EP útočia na nás pre zábrany proti migrantom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 31. mája (TASR) - Maďarsko pre zábrany na svojich južných hraniciach čelí útokom z viacerých strán, medzi nimi aj z Európskej komisie či Európskeho parlamentu. Povedal to dnes pre verejnoprávnu televíznu stanicu M1 štátny tajomník úradu vlády zodpovedný pre komunikáciu Bence Tuzson, ktorý vyzval Maďarov, aby podpísali dotazník Zastavme Brusel!.zdôraznil štátny tajomník a dodal, že existuje ale politická snaha meniť prisťahovaleckú politiku Európy tak, aby vpustila na svoje územie všetkých migrantov.Tuzson podotkol, že Maďarsko čelí právnemu konaniu, ktorého podstatou je dosiahnuť zrušenie tranzitných zón, navyše Európsky parlament schválil uznesenie útočiace na maďarský systém ochrany hraníc.konštatoval predstaviteľ vlády a pripomenul, že Maďari ešte dnes môžu vyplniť dotazník týkajúci sa prisťahovalectva.Vláda 17. mája predĺžila termín odovzdania dotazníka až do 31. mája. Pôvodný termín bol 20. máj.Vládne informačné centrum predĺženie zdôvodnilo neutíchajúcim záujmom ľudí o účasť v tejto, ako aj pokračujúcimi spormi v Bruseli ohľadne Maďarska. Do konzultácie sa zapojilo vyše poldruha milióna Maďarov.V dotazníku Zastavme Brusel! maďarská vláda tvrdí, že Brusel žiada zrušiť zníženie režijných nákladov domácností; že chce donútiť Maďarsko prijať nelegálnych migrantov; že nelegálni migranti prichádzajúci do Maďarska sú podnecovaní prevádzačmi a medzinárodnými organizáciami, aby konali v rozpore so zákonmi; že v krajine pôsobí čoraz viac občianskych organizácií financovaných zo zahraničia s cieľom zasahovať do vnútorných záležitostí; že Brusel napáda maďarské opatrenia na tvorbu pracovných miest a útočí na Maďarsko aj pre znižovanie daní.