Maďarská vláda: Nemôžu sa tu zdržiavať cudzinci s nejasným štatútom

Pohľad na budovu maďarského parlamentu, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 15. februára (TASR) - Nie je možné, aby sa v Maďarsku nekontrolovane zdržiavali cudzinci s nejasným štatútom, ktorých zámer nie je známy, tvrdí štátny tajomník úradu maďarskej vlády zodpovedný za komunikáciu Bence Tuzson. Povedal to dnes vo verejnoprávnom rozhlase Kossuth Rádió v súvislosti s návrhom vlády v Budapešti na sprísnenie podmienok pobytu žiadateľov o azyl.Maďarská vláda predložila v utorok parlamentu balíček noviel zákonov týkajúcich sa procesov pri ochrane štátnych hraníc. Cieľom kabinetu je opätovne zaviesť zadržiavanie žiadateľov o azyl.Tuzson návrh zdôvodnil tým, že migranti zneužívali benevolenciu doterajších zákonov a urobili všetko pre to, aby sa mohli voľne pohybovať v Maďarsku, odkiaľ po čase odišli do iných krajín. Zdôraznil, že takáto situácia znamená bezpečnostné riziko.Pripomenul, že v zmysle tohto návrhu budú v čase krízovej situácie prisťahovalectva žiadatelia o štatút utečenca povinní zdržiavať sa až do právoplatného rozhodnutia vo vyznačených uzatvorených zariadeniach.Migračný tlak podľa slov štátneho tajomníka zrejme neklesne, ale v budúcnosti bude ešte stúpať.