Maďarská vláda odstráni plagáty kritizovanej kampane proti Sorosovi

George Soros, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 12. júla (TASR) - Plagátová kampaň maďarskej vlády namierená proti migrantom, ktorá využíva portrét amerického finančníka Georgea Sorosa, bude ukončená 15. júla. Vyplýva to z vyhlásenia vládneho komunikačného centra, ktoré zverejnil spravodajský server komerčnej televízie ATV.Televízia pripomína, že kampaň vyvolala politický škandál a protestovali proti nej doma i v zahraničí. Vláda demontáž plagátov zdôvodňuje ukončením plánovanej kampane, ako aj skutočnosťou, že v tom čase vstúpi do platnosti vládna novela zákona upravujúca využívanie bilbordov politickými stranami.Premiér Viktor Orbán označil bilbordovú kampaň proti Sorosovi a utečeneckým kvótam za "totálny úspech".Kampaň kritizoval sám Soros i jeho hovorca.konštatoval Soros a dodal, že ho povzbudzuje skutočnosť, že voči kampani protestovala aj maďarská židovská komunita.Soros reagoval aj prostredníctvom svojho hovorcu Michaela Vachona, ktorý v utorok povedal, že kampaň pripomína temné obdobie Európy a Sorosov postoj k migrácii si kabinet premiéra Viktora Orbána vykladá mylne. Podľa jeho slov maďarská vláda šíri nenávisť voči cudzincom a démonizuje utečencov. Samotnú kampaň označil Vachon za protieurópsku.Podľa BBC sa mnoho maďarských Židov domnieva, že kampaň, ktorej náklady sa odhadujú na 5,7 miliardy forintov (1,8 milióna eur), je antisemitská. Orbánova vláda to však popiera."Nedovoľme, aby sa nakoniec smial Soros!" píše sa na bilbordoch s portrétom finančníka, ktoré boli v minulých dňoch rozmiestnené po celom Maďarsku. Plagáty sú označené ako Národná konzultácia 2017 a je na nich uvedená poznámka, že 99 percent ľudí (Maďarov) odmieta ilegálnu migráciu.