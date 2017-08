Maďarská vláda predĺžila krízový stav súvisiaci s masovou migráciou

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 30. augusta (TASR) - Maďarská vláda na návrh ministra vnútra Sándora Pintéra predĺžila krízový stav súvisiaci s masovou migráciou do 7. marca 2018, oznámil dnes v Budapešti v prestávke rokovania kabinetu hovorca vlády Zoltán Kovács.Podľa agentúry MTI hovorca pripomenul, že Pintér predložil návrh predĺžiť krízový stav, ktorý mal pôvodne platiť do 7. septembra.povedal Kovács.Minister vnútra vyhlásil vlani 9. marca pre celé územie Maďarska migračný krízový stav. Ten okrem iného umožňuje nasadenie armády, aby pomohla polícii so strážením hraníc či inými aktivitami súvisiacimi s prichádzajúcimi migrantmi.