Maďarská vláda trvá na svojom. Migrácia je úzko prepojená s terorizmom

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 8. júna (TASR) - Maďarská vláda sa oboznámila so správou ministra vnútra o bezpečnostnej situácii a terorizme, ktorá potvrdila dávnejší postoj kabinetu, že medzi migráciou a terorom je úzke prepojenie. Povedal to dnes v Budapešti minister riadiaci úrad vlády János Lázár, ktorý zdôraznil, že vláda nezdieľa názory, ktoré túto skutočnosť popierajú.cituje ministra spravodajský server origo.hu.Rezort vnútra podľa Lázárových slov dostane ďalšie finančné zdroje na ochranu bezpečnosti krajiny vzhľadom na to, že sa blížia budapeštianske majstrovstvá sveta v plávaní, a že v ostatných dňoch stúpol počet zadržaných ilegálnych migrantov.dodal.Lázár podotkol, že Budapešť ráta v nadchádzajúcich mesiacoch s ďalšou agresívnou konfrontáciou v prisťahovaleckej otázke s Bruselom. Pripomenul, že dnes americký finančník maďarského pôvodu George Soros opäť argumentoval v prospech prisťahovalectva.povedal Soros v Berlíne.uzavrel minister s tým, že Maďarsko cíti humanitárnu zodpovednosť voči skutočným utečencom, ktorým aj výdatne pomôže.