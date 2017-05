Maďarská vláda už začala rokovať o zahraničných univerzitách

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, archívne foto. Foto: TASR/MTI Foto: TASR/MTI

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 3. mája (TASR) - Maďarská vláda už odštartovala rokovania o podmienkach fungovania zahraničných univerzít v Maďarsku v zmysle kontroverznej novely vysokoškolského zákona prijatej 4. apríla. Príslušný zástupca štátneho tajomníka už o tejto otázke rokoval s veľvyslanectvami štyroch mimoeurópskych krajín.Povedal to dnes v Budapešti šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, podľa ktorého diplomati Thajska, Malajzie a Číny neavizovali žiadne prekážky v splnení požadovaných podmienok.Dodal, že ak nie je problém uzatvoriť medzivládnu dohodu o podmienkach fungovania zahraničných univerzít v prípade uvedených troch krajín, potom by to nemal byť problém ani pre vládu Spojených štátov, informovala agentúra MTI.Szijjártó spresnil, že v Maďarsku fungujú tri americké univerzity, ktoré sú podľa jeho slov dosť dôležitými inštitúciami na to, aby podmienky ich fungovania zakotvili do medzivládnej dohody.Novela vysokoškolského zákona prijatá 4. apríla nariaďuje, že zahraničná univerzita môže pôsobiť na maďarskom území jedine v prípade, ak funguje aj v štáte svojho pôvodu. Ďalej podľa nových pravidiel bude pre fungovanie univerzity potrebné uzatvoriť medzištátnu dohodu medzi Maďarskom a danou krajinou.Podľa kritikov je pôvodným cieľom vlády premiéra Viktora Orbána znemožniť touto právnou úpravou fungovanie Stredoeurópskej univerzity (CEU), ktorú financuje americký finančník maďarského pôvodu George Soros. Proti uvedeným zmenám zorganizovali v Budapešti viacero demonštrácií. Na najväčšiu z nich prišlo 9. apríla 80.000 ľudí.Európska komisia (EK) poslala 26. apríla maďarskej vláde formálny list obsahujúci právnu analýzu. Je to prvý krok k začatiu právneho konania voči členskému štátu pre porušenie legislatívy EÚ. Podľa komisie je predmetná novela v rozpore s európskymi pravidlami, konkrétne so slobodou poskytovania služieb a podnikania, akademickou slobodou a právom na vzdelávanie.