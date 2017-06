Maďarská vláda zavedie elektrinu do zábran na hraniciach so Srbskom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 29. júna (TASR) - Maďarská vláda nariadila ministrovi vnútra zaviesť inteligentný signalizačný elektrický systém do dvojitého plota na maďarsko-srbských hraniciach. Uviedla to dnes agentúra MTI s odvolaním sa na informáciu zverejnenú v Maďarskom vestníku.Hovorca vlády Zoltán Kovács v marci pre MTI povedal, že takto vybavený plot je podstatne lepší než bez tohto systému.dodal.Spravodajský server napi.hu citoval z ďalšieho vládneho nariadenia, ktorým kabinet vyčlenil z tohtoročného rozpočtu ďalších 26,7 miliárd forintov (86,2 milióna eur) na "úlohy súvisiace so zabezpečením účinnej ochrany proti mimoriadne silnému migračnému tlaku". Server pripomína, že pôvodne bolo na tento účel vyčlenených 100 miliónov forintov (323.060 eur).Druhú líniu hraničných zábran proti migrantom na juhu Maďarska v celkovej dĺžke 150 kilometrov odovzdali do užívania 28. apríla. Vláda o posilnení ochrany hraníc rozhodla v polovici februára. Plot zo žiletkového drôtu pripravovali väzni. Podobne tomu bolo aj v prípade prvej línie, ktorú dokončili vlani v septembri.