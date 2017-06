Maďarské gripeny preventívne zostanú na zemi

Na snímke stíhačka Saab JAS-39C Gripen Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Budapešť 23. júna (TASR) - Bojové lietadlá JAS-39 Gripen letectva maďarských ozbrojených síl zostanú preventívne na zemi do ukončenia vyšetrovania poruchy, ku ktorej došlo dnes na vojenskom letisku v Kecskeméte. Informovalo o tom internetové vydanie denníka Magyar Nemzet.Pilot gripenu sa dnes dostal do podobných problémov s podvozkom, ako jeho kolega v júni 2015. Ten po vzlietnutí hlásil, že sa mu zasekol podvozok. Vypustil preto vo vzduchu časť pohonných látok a po krúžení sa rozhodol pre núdzové pristátie "na brucho". Stroj síce dosadol na dráhu, avšak vymkol sa kontrole: pilot sa v tej chvíli katapultoval a utrpel zranenie stavcov.Dnešná porucha sa skončila šťastne, zaseknutý podvozok sa napokon uvoľnil a švédska stíhačka v poriadku pristála. Letectvo z preventívnych dôvodov nariadilo zákaz letu flotile 14 gripenov až do ukončenia vyšetrenia príčin dnešného prípadu.Magyar Nemzet pred dvoma rokmi uviedol, že vibrácia predného podvozku nie je neznámym javom v armádach, ktoré tieto stroje používajú. Príčinou problému, ktorý môže viesť až k nehode, sú nerovnosti vzletovej dráhy na základni v Kecskeméte.V roku 2015 boli aj ďalšie dve mimoriadne udalosti maďarských gripenov; 19. mája pri českom meste Čáslav skončila maďarská stíhačka z doposiaľ neznámych príčin v poli, niekoľko stoviek metrov za vzletovou a pristávacou dráhou. K havárii došlo počas pristávacieho manévru. Pilotná kabína sa odlomila a poškodená bola aj časť lietadla. Piloti sa včas katapultovali a z nehody vyviazli bez zranení. V marci núdzovo pristál v Košiciach maďarský gripen vracajúci sa z ostrých strelieb vo Švédsku.