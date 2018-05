Maďarské opozičné strany sú plné vnútorných konfliktov, tvrdí Index.hu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Ladislav Vallach Foto: TASR/Ladislav Vallach

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 28. mája (TASR) - Poldruha mesiaca po parlamentných voľbách v Maďarsku sú opozičné strany, ktoré sa dostali do zákonodarného zboru, plné vnútorných konfliktov. Ich podpora klesá a antipatia voči nim stúpa, napísal v pondelok spravodajský server Index.hu.Podľa servera neexistujú ani len náznaky toho, že by sa opozícia chcela nejako pozviechať: okrem Demokratickej koalície (DK) Ferenca Gyurcsánya všetky opozičné strany charakterizuje vnútorný boj či kríza.V ochranárskej strane Politika môže byť iná (LMP) vyvrcholili protiklady až do bitky, čo je však podľa Indexu.hu iba vrcholom ľadovca. V strane Jobbik začal prehlbovať napätie radikálny expodpredseda László Toroczkai snahou o vytvorenie platformy v rámci Jobbiku, čo však vedenie strany ešte v zárodku zlikvidovalo.Bloku Maďarská socialistická strana (MSZP) a Dialóg (Párbeszéd) sa podarilo ešte pred skutočným začatím parlamentnej práce zlikvidovať ťažko vytvorenú parlamentnú frakciu Dialógu, v čom zohrali svoju úlohu aj socialisti. Jedine DK je bez konfliktov, pretože je celá strana postavená na expremiérovi Gyurcsányovi, dodáva Index.hu.V rozsiahlej analýze server okrem iného konštatoval, že dôvera voči opozičným stranám je taká nízka, že na protivládnych protestoch sa demonštrujúci netajili tým, že by najskôr chceli "odohnať" neschopné opozičné strany.