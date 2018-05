Maďarskí demonštranti vytvoria živú reťaz okolo parlamentu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Ladislav Vallach Foto: TASR/Ladislav Vallach

Budapešť 4. mája (TASR) - Protivládni demonštranti budú môcť v utorok 8. mája, v deň ustanovujúcej schôdze maďarského parlamentu, vytvoriť živú reťaz okolo zákonodarného zboru. Podľa spravodajského servera index.hu o tom rozhodol v piatok súd v Budapešti.Parlamentná stráž 24. apríla avizovala, že 8. mája chce uzatvoriť trávnaté plochy okolo zákonodarného zboru zábranami od 06.00 h najneskôr do 14.00 h, teda do ukončenia ustanovujúcej schôdze. Opatrenie stráž zdôvodnila nutnosťou zabezpečenia voľného pohybu účastníkov schôdze, medzi ktorými budú aj členovia diplomatických zborov a ďalší chránení domáci i zahraniční hostia.Neskôr stráž oznámila, že toto opatrenie bude platiť už od pondelka večera až do 18.00 h v utorok. Polícia preto odmietla žiadosť protestujúcich na možnosť vytvoriť živú reťaz okolo parlamentu.Spoločnosť za občianske slobody (TASZ) rozhodnutie polície napadla na súde, ktorý ohlásené opatrenie napokon zrušil. Polícia bude musieť zabezpečiť protestné zhromaždenia, aj keď okolie budovy zákonodarného zboru bude uzatvorené zábranami.Nová parlamentná frakcia opozičnej strany Jobbik v stredu uviedla, že prvýmfrakcie je zbúrať kovové zábrany na Kossuthovom námestí, ktoré chce v ten deň postaviť parlamentná stráž.zdôvodnilo svoj zámer 26 budúcich parlamentných poslancov za Jobbik.Demonštrovať proti vláde premiéra Viktora Orbána sa chystá v utorok v rôznom čase niekoľko občianskych organizácií. Organizátori nedávnych dvoch masových demonštrácií pod názvom, ktorých sa zúčastnili desaťtisíce ľudí, avizovali svoj ďalší protivládny protest na 8. mája o 18.00 h.