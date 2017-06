Maďarskí policajti išli pomáhať strážiť hranice do Macedónska a Srbska

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 26. júna (TASR) - Maďarskí policajti opäť odcestovali pomáhať strážiť macedónsko-grécke a srbsko-bulharské hranice, informovalo dnes na svojej webovej stránke Celoštátne veliteľstvo polície (ORFK).Do Macedónska odcestovalo 30 a do Srbska 15 maďarských policajtov. Budú tam pomáhať najmä v hliadkovaní, predchádzať narušovaniu štátnych hraníc, pomáhať pri pátraní po ilegálnych migrantoch, ale aj stíhať prevádzačov.Maďarskí policajti budú pôsobiť aj vo vnútrozemí. Oba kontingenty sú vybavené terénnymi vozidlami, zariadeniami na nočné videnie i ručnými termovíznymi kamerami. Ich činnosť bude podriadená veleniu domácej polície.Maďarsko poslalo do Macedónska už 12 a do Srbska šesť policajných kontingentov.