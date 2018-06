Maďarskí poslanci rokujú o zákone Zastavme Sorosa

Na archívnej snímke maďarský parlament. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 18. júna (TASR) - Poslanci maďarského parlamentu majú v pondelok poslednú možnosť rokovať o vládnom návrhu siedmej novely ústavy a o balíčku zákonov nazvanomna potlačenie nelegálneho prisťahovalectva, pripomenulo internetové vydanie týždenníka Heti Világgazdaság (hvg.hu).Témou rozpravy budú predložené pozmeňovacie návrhy k novele ústavy i k návrhu uvedeného zákona. Potom poslanci prerokujú ešte novelu zákona týkajúcu sa regulovania výstavby výškových budov, píše hvg.hu.Parlament o novele ústavy, ktorej cieľom je ochrana národnej suverenity a zákaz usídľovania cudzieho obyvateľstva, bude hlasovať v stredu. Očakáva sa, že v ten istý deň bude hlasovanie aj o návrhu zákona proti ilegálnej migrácii.Vládna strana Fidesz minulý týždeň iniciovala, aby novela ústavy zakotvila do základného zákona povinnosť ochrany kresťanskej kultúry pre všetky orgány štátu.Do ústavy chce Fidesz presadiť aj zákaz bývania na verejných priestranstvách. Vláda tvrdí, že toto opatrenie by malo slúžiť na zachovanie ľudskej dôstojnosti bezdomovcov. Zneužívaniu verejných priestranstiev by štát a samosprávy mali zabraňovať podľa návrhu zákona tým, že by zabezpečili pre bezdomovcov ubytovanie.Návrh zákona, nazývaný podľa finančníka maďarského pôvodu Georgea Sorosa, ktorého Budapešť obviňuje z podpory nelegálnej migrácie, umožňuje trestať organizovanie tejto činnosti.