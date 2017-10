Maďarskí radikáli využili na výcvik video Islamského štát

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 25. októbra (TASR) - Radikálna pravicová organizácia Maďarský národný front (MNA) si vytvorila výcvikový film s použitím originálnych záberov z videa extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Informoval o tom v stredu denník Magyar Idök.Film našli kriminalisti vlani pri domovej prehliadke aktívnych členov Maďarského národného frontu. Videozáznam napríklad poskytuje - aj prostredníctvom záberov IS - návod na výrobu a použitie výbušnín.Autori filmu tvrdia, že im nešlo o zaujatie ideologického postoja. Vyjadrili však uznanie všetkým, ktoríMagyar Idök v tejto súvislosti poznamenal, že odpor, ktorý si členovia MNA tak cenia, stelesňujú teroristi IS a prejavuje sa teroristickými útokmi.Výcvikový film s názvom "Ako bojuje iracký odboj?" sprevádza maďarský komentár doplnený titulkami v maďarčine. Organizácia ho distribuovala v počte viac ako 2000 exemplárov. V súvislosti so snímkou už bolo podané trestné oznámenie na budapeštiansku hlavnú prokuratúru. Podľa servera PestiSrácok.hu by vyšetrovanie mohlo byť vedené pre podozrenie z vojnového štvania.