Maďarskí turisti nezvládli jazdu na sánkach a narazili do múru

Na ilustračnej fotografii sa otec so synom spúšťajú na sánkach po sánkarskej dráhe z Hrebienka do Starého Smokovca vo Vysokých Tatrách 1. januára 2017. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry 29. januára (TASR) - Horskí záchranári dnes v podvečerných hodinách pomáhali dvom maďarským turistom na Hrebienku. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na svojej webovej stránke.Počas spoločnej jazdy na sánkach z Hrebienka do Starého Smokovca 26-ročný muž a 25-ročná žena nezvládli svoju jazdu a narazili do betónového múru. Obaja utrpeli pravdepodobne zlomeninu dolnej končatiny.Privolaní záchranári HZS ich na mieste ošetrili, končatinu zafixovali vákuovou dlahou a postupne zranených transportovali do Starého Smokovca, kde ich odovzdali privolaným posádkam rýchlej zdravotnej pomoci.