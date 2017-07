Maďarskí turisti šli na dovolenku do Talianska. Ich autobus vyhorel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 11. júla (TASR) - Bez zranení sa zaobišiel požiar zájazdového autobusu, ktorý vypukol za jazdy v noci nadnes na maďarskej diaľnici M7. Poschodový autobus začal horieť pri obci Sormás v Zalianskej župe. Pasažierov včas evakuovali a vozidlo takmer úplne vyhorelo, uviedla agentúra MTI.Autobus viezol do Talianska 32 maďarských turistov. Vodič si plamene v motorovom priestore včas všimol a zastavil. Ľuďom nariadil, aby okamžite vystúpili a začal hasiť požiar.Oheň napokon uhasili profesionálni hasiči z mesta Nagykanizsa.V pondelok na diaľnici M3 v Peštianskej župe maďarský autobus smerujúci z Debrecína do Švajčiarska prerazil zvodidlá a v priekope sa viackrát prevrátil. Záchranári previezli do nemocnice 22 zranených.