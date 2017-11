Maďarsko by doviezlo z Francúzska kríž odstránený s pápežovej sochy

Pápež Ján Pavol II. na archívnej snímke. Foto: TASR/Vladimír Benko Foto: TASR/Vladimír Benko

Budapešť 2. novembra (TASR) - Maďarská vláda by mohla zariadiť dovoz kríža z pamätníka bývalého pápeža Jána Pavla II. v Bretónsku, ktorého odstránenie v zmysle prísneho zákona o sekularizme nariadil francúzsky súd.Podľa agentúry MTI to vo štvrtok oznámil v Budapešti maďarský minister zahraničných Péter Szijjártó, podľa ktorého by kríž mohli postaviť v škole v budapeštianskej mestskej časti Budaörs.