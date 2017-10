Maďarsko chce otvoriť dohodu o pridružení Ukrajiny k EÚ

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 10. októbra (TASR) - Pre sporný ukrajinský zákon o vzdelávaní sa menšiny žijúce na Ukrajine dostanú do horšej situácie, než boli v časoch Sovietskeho zväzu, domnieva sa maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.Šéf diplomacie to dnes povedal v maďarskej verejnoprávnej televízii M1. Zároveň avizoval, že na pondelňajšej luxemburskej schôdzke ministrov zahraničia krajín Európskej únie bude iniciovať prehodnotenie dohody o pridružení Ukrajiny k EÚ.zdôvodnil Szijjártó.Podľa jeho slov je postoj Ukrajiny k tomuto zákonu, ktorý obmedzuje práva menšín, poburujúci - avšak rovnako poburujúce je aj mlčanie EÚ a jej inštitúcií, ako aj mlčanie medzinárodných organizácií.Nový ukrajinský zákon o vzdelávaní, ktorý prezident Petro Porošenko podpísal 26. septembra, vyvolal obavy a protesty v Maďarsku, Rumunsku, Rusku a Moldavsku.Ide najmä o článok 7, v ktorom sa píše, že ukrajinský štát bude garantovať vzdelávanie od 5. triedy základnej školy len v ukrajinčine. Ukrajina po ostrej kritike zo zahraničia zaslala túto spornú časť zákona na expertízu do Rady Európy.