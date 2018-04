Maďarsko má ochranu vtáctva na svetovej úrovni

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Budapešť 23. apríla (TASR) - Maďarsko má v oblasti ochrany prírody a zvierat nesmierny náskok pred väčšinou krajín sveta. Pre TASR to uviedol hovorca Maďarského spolku pre ochranu prírody a vtáctva (MME) Zoltán Orbán, podľa ktorého je to tak vďaka prírodovedcovi a zoológovi európskeho formátu Otovi Hermanovi - rodákovi z Brezna.Oto Herman, známy aj ako Ottó Herman, ktorý sa narodil 26. júna 1835 v Brezne a zomrel 27. decembra 1914 v Budapešti, bol prírodovedec ornitológ a entomológ, politik, novinár, archeológ a antropológ. Popri ostatných početných aktivitách bol činný predovšetkým ako prírodovedec - zoológ európskeho formátu.zdôraznil Orbán.Podľa jeho slov organizácie na ochranu zvierat v uvedenom období podporovali práve aktivity zamerané na ochranu vtáctva. V roku 1863 vzniklo Kráľovské uhorské ornitologické centrum, ktoré viedol práve Herman. V roku 1908 - ako tretia krajina na svete - založilo Uhorsko centrum pre krúžkovanie vtáctva, čím sa začala vedecká činnosť ochrany vtáctva na štátnej úrovni.zdôraznil hovorca ochranárskeho spolku.Podotkol, že právne regulovanie ochrany prírody a vtáctva je z hľadiska bohatej histórie mimoriadne dôležité. Na jednej strane je zákon, dôležitejšou skutočnosťou je však podľa neho jeho aplikovanie v reálnom živote.spresnil Orbán a s tým, že toto sú tie zásadné rozdiely.Ako ďalej povedal, Maďarsko je v tejto oblasti lídrom nielen v strednej a východnej Európe.konštatoval.Za najväčšiu výzvu ochranárov v súčasnosti Orbán označil zachovávanie a vynucovanie dodržiavania existujúcich právnych noriem ochrany, a to podľa jeho vyjadrenia neplatí iba pre Maďarsko či Slovensko, ale aj pre západné krajiny.uviedol hovorca.Posledný takýto súdny proces sa konal v marci tohto roka, keď obvineného súd oslobodil spod obžaloby z dôvodu, že - podľa súdu - dôkazy nevytvorili jednotný a nespochybniteľný reťazec. Pred dvoma rokmi boli v dvoch prípadoch podmienečne odsúdení na trest odňatia slobody traja páchatelia boli.dodal.Podľa Orbána žiaľ aj napriek tomu, že maďarské právne normy v oblasti ochrany zvierat sú vynikajúce a obstoja aj v medzinárodnom meradle, nevznikajú žiadne exemplárne súdne verdikty, ktoré by sa cez médiá dostali k obyvateľstvu a boli by odstrašujúcim príkladom pre potenciálnych páchateľov.Hovorca MME pripomenul, že ďalším vážnym problémom v celom západnom svete je, že existuje mimoriadne silný ekonomický tlak - napríklad v oblasti podpory agrárneho sektora -, aby doteraz prijaté právne regulovanie ochrany bolo oslabené, a to z obchodných záujmov. Ako príklad uviedol v rámci Európskej únie mimoriadne silný lobistický tlak na oslabenie účinnosti sústavy chránených území európskeho významu Natura 2000. Deje sa tak podľa jeho slov na úrovni Únie i národných štátov.uzavrel Z. Orbán.