Maďarsko má späť zvyšok strieborného pokladu z rímskych čias

Viktor Orbán na ilustračnej snímke Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 12. júla (TASR) - Maďarsku sa podarilo získalo späť aj zvyšnú časť strieborného pokladu pochádzajúceho z konca 4. storočia z obdobia Rímskej ríše. Povedal to podľa agentúry MTI dnes v Budapešti predseda maďarskej vlády Viktor Orbán počas prestávky rokovania kabinetu.Prvých sedem kusov vzácneho pokladu získalo Maďarsko v marci 2014. Premiér vtedy povedal, že za vrátenú časť pokladu, ktorá pozostáva zo siedmich kusov veľkých podnosov, misiek a džbánov, zaplatilo Maďarsko 15 miliónov eur. Artefakty doviezli do Maďarska v z Londýna po dlhotrvajúcich vyjednávaniach s nemenovaným predávajúcim.povedal dnes Orbán, ktorý v prítomnosti riaditeľa Múzea krásneho umenia (Szépművészeti Múzeum) Lászlóa Baána predstavil zvyšné kusy série umeleckých diel.Zbierka je časťou takzvaného Seusovho pokladu - kolekcie 15 strieborných objektov pomenovaných podľa pôvodného majiteľa, ktorý bol vysokopostaveným rímskym hodnostárom žijúcim na terajšom území západného Maďarska.Poklad podľa neoficiálnych informácií objavil okolo roku 1970 v bani pri obci Polgárd József Sümegh, ktorý však nález neohlásil úradom a ktorý za záhadných okolností v roku 1980 zomrel.Nález sa potom v 80. rokoch minulého storočia pravdepodobne cez sprostredkovateľov dostal na západoeurópsky zberateľský trh. Maďarská vláda ešte v roku 1991 deklarovala svoj nárok na poklad, podobne však urobili aj Libanon a Chorvátsko, pričom ani jedna krajina na súdoch neuspela.Britský majiteľ v roku 2006 oznámil, že by poklad predal, a aj ho vystavil na neverejnej výstave.